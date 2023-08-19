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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan BM Barış Gücü'nün KKTC'nin yol inşaatına müdahalesine kınama

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, KKTC'nin Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne yol inşaatına BM Barış Gücü tarafından yapılan müdahaleyi kınadı.

Duygu Yener  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan BM Barış Gücü'nün KKTC'nin yol inşaatına müdahalesine kınama

TBMM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, BM’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokatif yönlendirmeleriyle, Pile'de yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC'ye ulaşımını kolaylaştıracak insani bir proje olan yol inşaatına müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Oktay, BM Barış Gücü'nün KKTC topraklarında yaptığı haksız, hukuksuz ve yakışıksız müdahaleyi kınadığını kaydetti.

KKTC'nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu ve kendi sınırları içindeki topraklarında tasarruf hakkının sadece kendisine ait olduğunu vurgulayan Oktay, "Hangi ad ve statü altında olursa olsun, hiçbir oluşum bu gerçeğe aykırı hareket edemez, bu gerçekliği sorgulayamaz. BM yetkililerini, Kıbrıs Türklerinin nazarında esasen sorunlu olan 'güvenilirlik ve tarafsızlık' konumlarını daha da yıpratacak bu tutumlarını bir an önce değiştirmeye ve KKTC ile doğrudan diyaloğa davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, her zaman ve her durumda KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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