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Taşınmaz satış işlemleri yarından itibaren noterlerde yapılabilecek

Taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik uygulama ülke genelinde yarın başlayacak.

Kemal Karadağ  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Taşınmaz satış işlemleri yarından itibaren noterlerde yapılabilecek

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılması için hazırlıklarını tamamladı.

Yeni uygulama yarın ülke genelinde başlayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayı Ankara'daki bir noterlikte başlatarak ilk işlemi yapacak.

Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak.

Noterlik tarafından, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak.

Başvurunun kabulüyle noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenecek, satış yapmaya engel durum olup olmadığı kontrol edilecek.

Sözleşmeler noter huzurunda imzalanacak

Taşınmazın satışına engel durum bulunmadığının belirlenmesiyle gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek.

Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek.

Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecek. Bunun ardından da sözleşmelerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek.

Taşınmazın devri gerçekleştikten sonra düzenlenecek tapu ve diğer belgeler noter tarafından teslim edilecek.

- Satış işlemi hafta sonu da yapılabilecek

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirtmişti.

Bakan Tunç, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında taşınmaz satış sözleşmelerinin hafta sonu da yapılabileceğini bildirmişti.

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