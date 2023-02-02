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Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı'nda 4 milyon metreküp su depolandı

Kastamonu'da yapımı tamamlanan ve ülke ekonomisine yıllık 125 milyon liradan fazla katkı sağlayacak Araç Barajı'nda 4 milyon metreküp su depolandığı bildirildi.

Bilal Kahyaoğlu   | 02.02.2023
Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı'nda 4 milyon metreküp su depolandı

Kastamonu

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, yer tesliminin ardından Araç Barajı inşasına 19 Ekim 2015'te başlandığını belirtti.

Geçen yıl 19 Ekim'de tamamlanan barajın kapaklarının kapatılarak su tutma işlemine başlandığını aktaran Balta, bugüne kadar 4 milyon metreküp su depolandığına işaret etti.

Araç Barajı'nda depolanacak su ile 33 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını vurgulayan Balta, "20 köy ve 1 ili taşkından korunacak ayrıca 5 megavat kurulu güç ile 13,79 gigavat saat enerji üretimi sağlayacak. Temelden yüksekliği 81,55 metre, su depolama kapasitesi 44,16 hektometre küp olan Kastamonu Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 2023 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 125 milyon 225 bin 228 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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