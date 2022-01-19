Dolar
13.42
Euro
15.23
Altın
1,841.99
ETH/USDT
3,136.20
BTC/USDT
42,168.00
BIST 100
2,042.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı

Gaziantep Valisi Gül, kar nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını bildirdi.

Cebrail Caymaz   | 19.01.2022
TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.

Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika'da 2025'e kadar 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretecek fabrika açıldı
Türkiye'de son 24 saatte 72 bin 615 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları gelecek hafta kaldırılıyor
Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Kovid-19 bulaştı
Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19'a karşı 'uluslararası iş birliği' vurgusu yaptı

Benzer haberler

TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı

TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı