Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında 4 asker yaralandı
Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 asker yaralandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.
Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak, teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.