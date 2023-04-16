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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında 4 asker yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 asker yaralandı.

Mehmet Tosun  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında 4 asker yaralandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak, teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.

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