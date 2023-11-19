Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,947.80
BTC/USDT
36,421.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları, Kahire'den kalkan THY uçağıyla Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanı’ndan yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsveç’in başkenti Stockholm’de, Filistin’e destek gösterisi gerçekleştiriliyor
logo
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 4 teröristin Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
Deniz Harp Okulu 250 Yaşında
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nde fazladan kat çıkıldığı belirlendi

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Deniz Harp Okulunun kuruluş yıl dönümünü kutladı

Terör örgütü PKK/YPG, saflarına katmak için Halep'te 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK/YPG saflarına katmak için Halep'te 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG saflarına katmak için Halep'te 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet