'Suda kızaklama' hareketinin yaşanmaması için lastik basıncı hayati önem taşıyor
Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında vefatına yol açan olaya ilişkin uzmanlar "hız" ve "lastik basıncı" uyarısı yapıyor.
Ankara
Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Konyasporlu Ahmet Çalık'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına yol açan "aquaplaning-hydroplaning" yani "kızaklama" denilen kayma hareketinin yaşanmaması için yola çıkılmadan önce lastiklerin şişirme basıncının kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Yolun durumu ve zemindeki su miktarı yol tutuşunda azalmaya yol açacak seviyedeyse düşük hızlarda seyretmek güvenliğiniz için büyük önem taşır." dedi.
Özürün, AA muhabirine, Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yoğunlaşan "kızaklama" denilen kaymaya ve alınması gereken tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Mevsim geçişi nedeniyle yer yer yurdu etkisi altına alan yoğun ve ani yağışların yollarda neden olduğu su birikintilerinin sürüş sırasında suda kızaklama riskini beraberinde getirdiğini ifade eden Özürün, yaz lastiklerinde diş derinliğinin 3 milimetreden az olduğunda, ıslak yollardaki yol tutuş ve lastiğin suda kızaklamayı önleme özelliklerinin büyük ölçüde azaldığını söyledi.
Özürün, lastik diş derinliği fazla olursa bu dişler arasında tutulabilecek su miktarının da daha fazla olacağını ve suda kızaklama olasılığının düşeceğini anlattı.
Yapılan testlerde, kullanılmış lastiklerde saatte 75 kilometreden başlayan suda kızaklamanın, yeni lastiklerde saatte 88 kilometrede ortaya çıktığı bilgisini veren Özürün, şöyle konuştu:
"Yola çıkmadan önce lastiklerin şişirme basıncını da kontrol etmeyi unutmamak gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey basıncın araç üreticisinin önerdiği değerlerde olması. Lastik şişirme basıncının olması gerekenden daha yüksek veya daha düşük olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Düşük basınç kadar, olması gerekenden daha fazla şişirilmiş lastik, riski önemli ölçüde artırır ve sürüş güvenliğini tehlikeye atar."
"Yolu okumak önemli"
Özürün, şiddetli yağmur sırasında veya daha da önemlisi yağmur sonrasında henüz yollar ıslakken araç hızının yolun durumuna göre ayarlanması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yolun durumu ve zemindeki su miktarı yol tutuşunda azalmaya yol açacak seviyedeyse düşük hızlarda seyretmek güvenliğiniz için büyük önem taşır. Diğer önemli nokta ise 'yolu okumak'tır. Su birikintileri, özellikle güneş ışığının yansıdığı yaz aylarında, genellikle uzaktan görülebilir. Bu su birikintilerine girerken hızı düşürmek ve özellikle ani frene basmamak gerekmektedir. Yağışlı havada ve yağmur sonrası asfaltın parladığı yerleri gözlemleyerek riski de minimize edebilirsiniz. Bu önlemlere rağmen aracınız suda kızaklamaya başlarsa, yapılacak ilk şey hiçbir şey yapmamaktır. Özellikle panikle fren yapmamaya dikkat edilmelidir. Bu lastiğinizin dönme esnasındaki su tahliyesini tamamen durduracağından aracınız direksiyon hareketine reaksiyon vermez ve yoldan savrulabilir. Sakin kalıp direksiyonu sıkı ve düz tutarken ayağınızı gazdan yavaş yavaş çekmeniz gerekir. Ani direksiyon hareketlerinden kaçınarak aracınızı düz bir hat içinde tutup su birikintisinden çıkmayı beklemelisiniz."
Yurdun birçok yerinde etkisini artıran kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının neden olduğu yol koşullarında ulaşımı sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürmek için kurallara uymanın, araç hazırlığının ve kış lastiği kullanımının önemi olduğunu vurgulayan Özürün, buzlu, karlı ve karla karışık yağmurlu bölgeler ile kar yağışı alan şehirler arası yollarda yapılacak seyahatlerde ve 7 santigrat derecenin altına düşen hava sıcaklıklarında kış lastiği kullanılması gerektiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.