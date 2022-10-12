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Su çekilmesi yaşanan İznik Gölü'ndeki batık bazilika kıyıyla birleşti

İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014'te keşfedilen batık bazilika kalıntısının büyük bölümü görünür hale geldi.

Sinan Balcıkoca, Şenol Poyraz   | 12.10.2022
Su çekilmesi yaşanan İznik Gölü'ndeki batık bazilika kıyıyla birleşti

Bursa

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Gölde, kıyıdan yer yer 50 metreye varan çekilme gözlendi.

Çekilme, 8 yıl önce kıyıdan 20 metre açıkta, 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu.

Bazilikanın büyük bölümü gölün yüzeyinde görünür hale gelerek kıyıyla birleşti.

İznik Müzesinin eski müdürlerinden Taylan Sevil, AA muhabirine, özellikle iklim değişikliğinin İznik Gölü'ndeki su seviyesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Bazilikanın arkeolojik bakımdan önemli olduğunu belirten Sevil, "Tarihi bazilika dünya arkeoloji tarihinde yüzyılın keşiflerinden biri olarak kabul edilir. Birkaç yıl öncesine kadar göl içinde olan bazilika, suyun çekilmesi nedeniyle yaya olarak gezilebilecek duruma geldi yani karayla birleşti. Sadece bu değil, antik liman mendireği de ortaya çıktı. Bunlar ilk defa su yüzüne çıkan şeyler. Geçen yıllarda çok azken bu sene yürüyerek gezilebilecek durumda." dedi.

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