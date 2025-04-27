Siyasiler, "27 Nisan e-muhtırası"na ilişkin açıklamalarda bulundu
Siyasiler, sosyal medya hesaplarından "27 Nisan e-muhtırası"na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin siyasi tarihindeki müdahaleler silsilesinin bir parçası olan 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 18 yıl geçtiğini hatırlattı.
Bakan Tekin, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne dek, millet adına ve her alanda daha güçlü bir Türkiye için yürüttüğümüz mücadelelerle, Türkiye'de vesayetin, cuntanın, millete rağmen iktidar olmanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı. Her türlü vesayete karşı dik duruş sergileyen milletimizle birlikte, karanlığa karşı aydınlığın, umudun ve geleceğin tarafında olduk, olmaya da devam edeceğiz."
Siyasi tarihimizdeki müdahaleler silsilesinin bir parçası olan 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 18 yıl geçti.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) April 27, 2025
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne dek, millet adına ve her alanda daha güçlü bir Türkiye için yürüttüğümüz mücadelelerle,… pic.twitter.com/DDrnn9iXw9
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Bakan Göktaş'tan, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"27 Nisan e-muhtırası, millet iradesine parmak sallayan vesayet zihniyetinin son çırpınışlarından biriydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bir cuntaya karşı dimdik duran ilk siyasetçi olarak, vesayet anlayışının tarihe gömülmesine öncülük etti. Bu dik duruş sayesinde milletin seçtiklerine, demokrasiye ayar vermeye kalkışanlar, bugün tarihin tozlu raflarında ibretlik birer vesika olarak yerini aldı."
27 Nisan e-muhtırası, millet iradesine parmak sallayan vesayet zihniyetinin son çırpınışlarından biriydi.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) April 27, 2025
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Türkiye tarihinde bir cuntaya karşı dimdik duran ilk siyasetçi olarak, vesayet anlayışının tarihe gömülmesine öncülük etti.
Bu #DikDuruş… pic.twitter.com/ZMBAIRmIZd
Adalet Bakanı Tunç'tan, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, her zaman demokrasinin ve milli iradenin safında yer aldıklarını, milli irade bayrağını asla yere düşürmediklerini vurguladı.
Hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, darbecilerin, cuntacıların ve demokrasi düşmanlarının, bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermelerini sağladıklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Demokrasimizin kara lekelerinden biri olan 27 Nisan e-muhtırasını, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin dik duruşu, aziz milletimizin sarsılmaz desteğiyle tarihin çöplüğüne attık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle omuz omuza yürümeye devam edecek, birlik ve beraberliğimize kasteden vesayet odaklarına asla geçit vermeyeceğiz. Demokrasimizin standartlarını daha da yükseltmek, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaleti her alanda hakim kılmak için azimle çalışmayı sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, her zaman demokrasinin ve milli iradenin safında yer aldık; milli irade bayrağını asla yere düşürmedik.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 27, 2025
Hukuk Devleti ilkemizden taviz vermeden darbecilerin, cuntacıların ve demokrasi düşmanlarının bağımsız ve… pic.twitter.com/e4hgbUlHsI
Bakan Işıkhan'dan 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eski Türkiye'nin vesayetçi, karanlık zihniyetlerinin ürünü olan 27 Nisan e-muhtırası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimizin gösterdiği dik duruş ile akamete uğratılmıştır. Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti hükümetlerini hedef alan, ülkemize ağır bedeller ödetmek isteyen onca antidemokratik müdahale ve darbe girişimi tarihin tozlu raflarında yerini almıştır. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi iradesini hiçe sayan askeri darbelere ve cuntacılara bir daha asla geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir."
Eski Türkiye’nin vesayetçi, karanlık zihniyetlerinin ürünü olan #27Nisan e-Muhtırası, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın güçlü liderliğinde milletimizin gösterdiği #DikDuruş ile akamete uğratılmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti hükümetlerini hedef alan, ülkemize ağır… pic.twitter.com/U6AmOJWcrR
— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 27, 2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Nisan'ın, siyasi hayatlarının sembol günlerinden biri olduğunu belirtti.
Demokrasinin, 2007 yılının 27 Nisan'ında, TBMM tarafından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde askeri vesayetçi anlayışın muhtıra teşebbüsü ile karşılaştığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:
"Askeri vesayetçi zihniyet, cumhurbaşkanı seçim sürecine müdahale etmek amacıyla, 'Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'e sözde değil, özde bağlı olmalıdır' diyerek bir kere daha keyfi yaklaşımlar için Cumhuriyetimizi istismar ederek, Meclis iradesini ve hukuku hiçe sayma yoluna gitti. Bütün muhtıralarda olduğu gibi hemen yargı vesayeti devreye girdi ve ardından demokratik iradeye karşı bazı odaklar tarafından mitingler organize edildi. Yine Cumhuriyetimizi sömürerek, cumhurun iradesine karşı yapılan bu mitinglere 'Cumhuriyet mitingleri' denildi. Demokrasimizi çalmak isteyenler, bir kere daha Cumhuriyetimizi kirletmeye kalktılar."
"Ankara'ya koyu bir karanlık gibi çöken o gece"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, o tarihte başbakan olarak görev yaptığını hatırlatan Çelik, şunları ifade etti:
"Sözde muhtıra teşebbüsüyle beraber Ankara yine koyu bir karanlığa gömülmüştü ve Hükümetimizin sonunun geldiği kanaati yayılmaya çalışılıyordu. Hesap edemedikleri şey ise Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine bağlılığı ve tüm kadrolarımızın bu mücadeleyi vermek için dimdik ayakta ve hazır oluşuydu. Ankara'ya koyu bir karanlık gibi çöken o geceyi sabaha dek tüm zerrelerine kadar hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığının önderliğinde, o geceyi tüm demokratik mücadele gücümüzü yeniden inşa ederek geçirdik.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı."
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizi sömürmeye çalışanlara geçit verilmedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla muhtıra teşebbüsüne "Başbakana bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığının herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez" cevabının verildiğini anımsatan Çelik, şu görüşleri paylaştı:
"Böylece, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi sömürmeye çalışanlara geçit verilmedi. Bu direniş, demokrasimiz için devrim niteliğinde bir siyasi kararlılıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz demokratik devrimlerin milli irade lehine en dönüştürücü duruşlarından biri budur. Bu duruş sayesinde muhtıra teşebbüsü kağıt parçasına dönmüştür. AK Parti, sandık siyasetinin, millet iradesinin ve demokratik mücadelenin partisidir. Tarihimiz budur, bugünümüz budur, geleceğimiz de hep böyle olacaktır."
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“27 Nisan” siyasi hayatımızın sembol günlerinden biridir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 27, 2025
Demokrasimiz , 2007 yılının 27 Nisan’ında, TBMM tarafından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde askeri vesayetçi anlayışın bir muhtıra teşebbüsü ile karşılaştı. Askeri vesayetçi zihniyet Cumhurbaşkanı…