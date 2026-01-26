Dolar
Gündem

Sivas'taki Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 160 milyon lira yatırımla Sivas'a kazandırılacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğunu bildirdi.

Serhat Tutak  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Sivas'taki Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutuldu

Ankara

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verildi.

Sivas'ın bereketine bereket katacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"160 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız baraj, 944 bin metreküp depolama kapasitesiyle 2 bin 450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacak. Sivasımıza ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun."

Sivas'taki Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutuldu
