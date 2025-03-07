Dolar
36.44
Euro
39.62
Altın
2,919.92
ETH/USDT
2,187.30
BTC/USDT
89,272.00
BIST 100
10,477.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii'nde cuma hutbesi irad ediyor Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk Cuma namazı eda ediliyor
logo
Gündem

Site yönetimleri Bakanlıkça yetkilendirilen şirketlere devredilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı yeni mevzuatla site yönetimleri Bakanlık tarafından yetkilendirilen şirketlere devredilecek.

Fırat Taşdemir  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Site yönetimleri Bakanlıkça yetkilendirilen şirketlere devredilecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliğinde sona gelindi.

Yeni düzenlemeyle konut ve konutla birlikte ticari alanı olan binaların/sitelerin yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.

Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak.

Şirketler ayrıca kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edecek, noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak ve site yönetimlerinin yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.

Harcamalar Bakanlık tarafından denetlenecek

Söz konusu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketleri gerçekleştirecek.

Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak.

Kat maliklerinin iskan ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASKON Genel Başkanı Aydın'dan "Terörsüz Türkiye" çağrısına destek
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Site yönetimleri Bakanlıkça yetkilendirilen şirketlere devredilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz
Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, çocukların oyun alanı oldu

Benzer haberler

Site yönetimleri Bakanlıkça yetkilendirilen şirketlere devredilecek

Site yönetimleri Bakanlıkça yetkilendirilen şirketlere devredilecek

Suriye'den gelen toz bulutu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün etkili olacak

Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza

Ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek

Ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek
İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Hasar: İklim Kanunu'nun temel amacı, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma

İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Hasar: İklim Kanunu'nun temel amacı, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet