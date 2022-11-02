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Antalya'da yangından etkilenenlere yeni evleri teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın yangın afetinden etkilenen ilçelerinde 880 konuttan 187 konutun sahiplerine teslim edildiğini, tamamlanmak üzere olan 150 konutun da yakın zamanda teslimatının başlayacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 02.11.2022
Antalya'da yangından etkilenenlere yeni evleri teslim ediliyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerine bağlı 45 köyde yangın afetinden ağır hasar gören konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda hasar tespiti sonrasında çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda afet bölgesinde ihaleleri tamamlanarak TOKİ eliyle yapımı devam eden 880 konuttan 187 konutun hak sahiplerine teslim edildiği, inşaatı tamamlanmak üzere olan 150 konutun da yakın zamanda teslimatının başlayacağı ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından "söz verdik, sözümüzü tuttuk" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, Antalya'daki yangın afetinden etkilenen vatandaşların duygularını dile getirdiği ve yürütülen çalışmaların anlatıldığı bir videoya yer verdi.

Videoda, yangın sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köylerini ziyarete geldiğini ve kendilerine verdiği sözlerin tek tek yerine getirildiğini anlatan vatandaşlar, bu konuda yaşadıkları mutluluğu aktardı.

"Evlerimiz çok güzel, verilen sözler tutuldu"

Yangında evini kaybeden Manavgat Kalemler köyü sakinlerinden Urkiye Özen, "O gün kara bir gündü. Zaten bir iki gün sonra aklımız başımıza geldi. Evimizi, yerimizi, kaybettik. 40 yıllık birikimim yarım saatte bitti, 40 dakikada. Bir sene içerisinde evimize girdik. Sözlerini tuttular. Bir evin, bir senede yapılması kolay mı? Evlerimiz çok güzel. Cumhurbaşkanımız bize söz verdi, 'Bir yıl içerisinde sizin evinizi teslim edeceğim.' dedi, sözünü yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Kalemler köyü sakinlerinden Mithat Akça ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımız geldi bizim köyümüze, yangından 3 gün sonra. Cumhurbaşkanımızla biz bir araya geldik, toplandık. Cumhurbaşkanı benim omzuma elini koydu, 'Benim traktörüm gitti, ekmek teknem gitti.' dedim. Üç gün sonra Cumhurbaşkanımız beni kendisi aradı, 'Senin traktörünü yollayacağım, söz.' dedi. Bir hafta, 10 gün sonra traktörler bize geldi, teslim aldık."

Yangın afetinden etkilenen bir başka vatandaş da "Afetin hemen ertesi günü devletimiz sağ olsun, hemen buradaydı. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya başladık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ'den de Allah razı olsun. Bizi bir an evvel dışarıdan kurtardılar." diye konuştu.

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Antalya'da yangından etkilenenlere yeni evleri teslim ediliyor

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