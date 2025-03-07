Dolar
36.44
Euro
39.56
Altın
2,919.44
ETH/USDT
2,196.00
BTC/USDT
88,972.00
BIST 100
10,438.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeme görevindeki "Castorone" gemisi Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na geçiş yapıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Programı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

Ali Cevahir Aktürk  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle cami bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi ile protokol üyeleri katıldı.

07.03.2025

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua okudu.

Törende, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına 30 yıldır Hırka-i Şerif'in muhafaza edilmesinde yer alan ve emekliliğe ayrılan Ergün Kılıç'a plaket verildi.

Kılıç, yaptığı konuşmada "30 yıl Hırka-i Şerif'e, muhafız aileleriyle beraber hizmet etmeye, efendimizin misafirlerini ağırlamaya çalıştık. 30 yılımızı kazasız belasız tamamladık. Bu, anlatılmaz yaşanır. Biz sadece efendimizin misafirlerinin kölesiyiz." ifadelerini kullandı.

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Her sene ziyarete geldiğini söyleyen Neziha Polat, çok heyecanlandığını, burada Mekke ve Medine'yi hissettiğini belirtti.

Ziyaretçilerden İlimdar Dursun da Hırka-i Şerif'i görmek için sırada beklediğini, sevinçli ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Ramazanda her gün ziyaret edilebilecek

Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kutsal emanet, 26 Mart'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde teravih namazının ardından saat 03.00'e kadar görülebilecek.

Ziyaretler, 29 Mart Cumartesi'ne denk gelen arife gününde ikindi namazı sonrasında dualarla sonlandırılacak.

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile olanlar, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 108 şüpheli tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında iddianame hazırlandı
İstanbul'da sahte sağlık raporu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak

Benzer haberler

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılacak

Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif, 7 Mart'ta ziyaretçilerle buluşturulacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet