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ASKON Genel Başkanı Aydın'dan "Terörsüz Türkiye" çağrısına destek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Terörsüz Türkiye" hedefini her kesimin sahiplenmesi gerektiğini belirterek ASKON olarak bu devrim niteliğindeki tarihi çağrıya gönülden destek verdiklerini bildirdi.

Uğur Aslanhan  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
ASKON Genel Başkanı Aydın'dan "Terörsüz Türkiye" çağrısına destek

İstanbul

Aydın, "Terörsüz Türkiye" hedefine ve son dönemde bu alanda yaşananlara ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bölgesindeki terörün bugüne kadar sadece bu coğrafyayı kaosa sürüklemeye çalışanlara hizmet ettiğini kaydeden Aydın, küreselleşmeyle birlikte terör faaliyetlerinin uluslararası alanda artmasının nedenlerinden birinin de "böl, parçala, yönet" kafasındaki emperyalist zihniyet olduğunu anlattı.

Aydın, bölgesinin huzurunu, güvenini, gelişmişliğini ve kalkınmasını isteyen herkesin bu dayatmaya karşı çıkması ve teröre set çekmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradeleriyle ortaya konulan 'Terörsüz Türkiye' hedefini her kesim sahiplenmeli. Atılan adım devrim niteliğinde ve ASKON olarak bu devrim niteliğindeki tarihi çağrıya gönülden destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, Sayın Bahçeli'nin de çağrılarıyla bugün gelinen noktada yeni bir sayfa açılmıştır. Terörsüz bir Türkiye; acıların dinmesi, can kayıplarının yaşanmaması ve müreffeh bir Türkiye, müreffeh bir coğrafya demektir."

"Bu çağrıya tüm kesimlerin sahip çıkması tarihi bir vazife"

Orhan Aydın, gelinen noktada bu tarihi devrim niteliğindeki çağrıya kulak vermenin ve çağrıyı sahiplenmek her bir bireyin tarihi sorumluluğu olduğunu belirterek huzur, güven ve kalkınmayı sağlayacak bu uzlaşının bölgeyi kaosa sürüklemeye çalışanlar hariç, tüm insanlığı rahata kavuşturacağını vurguladı.

Bu nedenle devrim niteliğindeki çağrıya tüm kesimlerin sahip çıkmasının tarihi bir vazife olduğunu kaydeden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"ASKON olarak devrim niteliğinde gördüğümüz bu çağrıya sahip çıkacağımızı belirtmek istiyoruz. Geçmişinden almış olduğu çok kültürlü medeniyetin bir tezahürü olarak farklılıklarımızı zenginliğimize çevirebileceğimizi birlik ve bütünlük içinde bir duruş sergileyeceğimize olan inancımız tamdır. Bu düşünceyle, terörün hayatlarını ellerinden aldığı tüm geçmişlerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin ve bölgemizin sulh ve bekası için gecesini gündüzünü ortaya koyan güvenlik güçlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunarak terörsüz bir Türkiye diliyoruz."

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