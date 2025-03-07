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Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeme görevindeki "Castorone" gemisi Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na geçiş yapıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Programı'nda konuşuyor
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak

İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatılacak.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 14.00'te geçişi planlanan Bahama Bayraklı "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak durdurulacak.

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