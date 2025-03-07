İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak
İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatılacak.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, 14.00'te geçişi planlanan Bahama Bayraklı "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak durdurulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.