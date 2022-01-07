Dolar
13.84
Euro
15.74
Altın
1,795.15
ETH/USDT
3,198.20
BTC/USDT
41,910.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, "Doğumunun 75. yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma" etkinliğine katılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya’da “AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Gündem, Çevre

İklim Şurası başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Şurası'nın başladığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 07.01.2022
İklim Şurası başladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şura'nın, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK'lerden 500'den fazla konuşmacının katkı sağladığı çevrim içi toplantılarla başladığı duyuruldu.

Bakanlığın Şura öncesi yapılan toplantılarda, katılımcıların iklim değişikliğine uyum, sera gazı azaltımı, karbon piyasaları ve yeşil finansman, yerel yönetimler, göç ve sosyal politikalar başlıkları altında ilk görüşlerini aldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm paydaşlarımızın aktif katılım sağladığı toplantılarda ortaya konulan görüşler sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefi doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların altyapısını oluşturacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yeni ilaveler getirildi
Türkiye'de 63 bin 214 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Moderna'nın 6 ay sonra yapılan takviye dozunun süresi 5 aya indirildi
İsrailli uzmanlar, iki hafta içerisinde ülkedeki Kovid-19 vakalarının 1 milyona çıkabileceğini belirtiyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 834 bine yaklaştı

Benzer haberler

İklim Şurası başladı

İklim Şurası başladı

Sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili yurt genelinde önlem alınacak