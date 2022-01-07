Dolar
13.84
Euro
15.74
Altın
1,795.15
ETH/USDT
3,198.20
BTC/USDT
41,910.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, "Doğumunun 75. yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma" etkinliğine katılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya’da “AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kaan Bozdoğan   | 07.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

İstanbul

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve yetkililerden merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve sanatçı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bir grup eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yeni ilaveler getirildi
Türkiye'de 63 bin 214 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Moderna'nın 6 ay sonra yapılan takviye dozunun süresi 5 aya indirildi
İsrailli uzmanlar, iki hafta içerisinde ülkedeki Kovid-19 vakalarının 1 milyona çıkabileceğini belirtiyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 834 bine yaklaştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat birikimimize sahip çıkıp daha ileriye taşıyacağız

Konya ile Karaman arasını 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı yarın açılıyor

Konya ile Karaman arasını 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı yarın açılıyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Savunma alanında güçlü ve bağımsız olmayan milletler geleceklerine güvenle bakamaz

Milli Savunma Bakanı Akar: Savunma alanında güçlü ve bağımsız olmayan milletler geleceklerine güvenle bakamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organları temsilcileriyle yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organları temsilcileriyle yemekte bir araya geldi