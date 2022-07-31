Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,704.00
BTC/USDT
23,776.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Siirt'te yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı

Siirt'in merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü köyde incelemelerde bulundu.

Fecri Barlık, Mehmet Niyazi Deniz   | 31.07.2022
Siirt'te yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı Fotoğraf: Fecri Barlık - AA

Siirt

Siirt'in merkez Meydandere köyünde oturan vatandaşlar, yaklaşık 2 haftadır yer altından sesler geldiği ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu ileri sürerek, AFAD'a başvurdu.

Köylülerin talebi üzerine AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde inceleme yaptı.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, köy muhtarı Necmettin Baykara'nın talebi ve köylülerin iddiaları üzerine köyde incelemede bulunduklarını söyledi.

İncelemelerde jeoloji mühendislerinin de yer aldığını belirten Akkoyun, şöyle konuştu:

"Köyün içinde birtakım keşif ve incelemelerde bulunduk. Köyün etrafından özellikle yüksek kesimdeki arazilerde meydana gelebilecek yarılma açılmalar var mı diye jeoloji mühendisleriyle araştırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda hazırlayacağımız jeolojik etüt raporlarını yetkili makamlara ileteceğiz. Köy muhtarının iddia ettiği seslerin nedenini bilmemekteyiz. Bunu ilerleyen zamanlarda tespit edeceğiz."

Muhtar Baykara da ara sıra gelen ses ve meydana gelen sarsıntıların çok kısa sürdüğünü ve özellikle gece saatlerinde bu sesler üzerine uyandıklarını anlattı.

Baykara, "Yer altında ses geldiği zaman sanki bir kamyondan malzeme dökülmüş gibi ama ses derinden geliyor. Bu esnada tüm evlerde bir titreme oluyor. Bölgede deprem oldu zannediyoruz, haberlere bakıyoruz bir şey yok. Bir yol çalışması da yok bölgede. Köyümüz baraja 4 kilometre mesafede. Yer altındaki su belki boşlukları dolduruyor da olabilir. Aklımıza başka bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı. 

Durumu yetkililere bildirdiklerini aktaran Baykara, AFAD'ın köyde inceleme yaptığını ve buna ilişkin çıkacak raporun sonucunu beklediklerini belirtti.

Köyde yaşayan Sabri Yıldırım da köyü endişelendiren bu durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu başlatıldı
112 Acil Çağrı Merkezlerinde yılbaşından beri 59 milyonun üzerinde çağrı yanıtlandı
Siirt'te yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak
Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS

Benzer haberler

Siirt'te yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı

Siirt'te yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı

AFAD ve Katar Kızılay Suriye'de 1000 konutluk yerleşim köyü inşa edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı

KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı

KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı
Sel nedeniyle boşaltılan köyünün yaylalarında 30 yıldır koyun otlatıyor

Sel nedeniyle boşaltılan köyünün yaylalarında 30 yıldır koyun otlatıyor
Diyarbakır Barosuna "TSK'yı suçlayan" paylaşımları nedeniyle inceleme

Diyarbakır Barosuna "TSK'yı suçlayan" paylaşımları nedeniyle inceleme
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet