Sibergöz-30 operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Sibergöz-30 operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık", "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis" ve "Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 18 ilde Sibergöz-30 operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 1️⃣8️⃣ ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-30”… pic.twitter.com/onQA7G6a8u— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 30, 2024
Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, operasyonlarda dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen 36 cep telefonu, 12 bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartları ile ruhsatsız tabancalara el konulduğunu kaydetti.
Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesinde olduklarını, bu kişilere göz açtırmayacaklarını vurguladı.
Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, Adana ve Elazığ'daki şüphelilerin, Instagram üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle, Antalya ve Ankara'daki şüphelilerin ise internet siteleri üzerinden sahte araç ilanıyla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığının tespit edildiğini aktardı.
Yerlikaya, Manisa'daki şüphelilerin ise Türkiye'de çeşitli domainler aracılığıyla çevrimiçi kumar ve yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığının belirlendiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.