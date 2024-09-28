Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı
Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.
Istanbul
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T ve M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, Başsavcılığın talebiyle soruşturma dosyası hakkında Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince gizlilik kararı alındı.
Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu, saldırıda tetiği çektiği ileri sürülen O.D. ile O.M. ve İ.T. adlı şüpheliler yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı olayında yardım ve yataklık yapan 2 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.
Olaya karıştıkları tespit edilen firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Çalışmalar sonucu olaya karışanların E.Ü, M.A, O.D. ve O.M. olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetmişti:
"Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.