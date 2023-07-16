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Şehit polis memuru Alp Efe Bekit son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu dün şehit düşen polis memuru Alp Efe Bekit'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Şehit polis memuru Alp Efe Bekit son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Harun Özalp /AA

Ankara

Şehit Alp Efe Bekit (35) için ikindi vakti Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında polisler nöbet tuttu.

Şehidin hamile eşi Ezgi, annesi Hülya ve babası Ali Nazif Bekit ile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, camideki tören öncesi şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, aileyi teselli etti.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak Karşıyaka Polis Şehitliği'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

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