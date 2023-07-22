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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, Van'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

Yılmaz Kazandıoğlu, Necmettin Karaca  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, Van'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Özkan Bilgin - AA

Van

Şehit Enes Kırmızıkoç'un (26) naaşı, askerler tarafından Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Örene Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Şehidin cenazesi, ailesinden helallik alındıktan sonra mahalledeki Suffe Camisi bahçesine getirildi.

Cami bahçesinde kıldırılan cenaze namazı sonrası Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerce bir süre omuzlarda taşındı.

Şehidin naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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