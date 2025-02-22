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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi Amasya'ya getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

Cihan Okur, Hülya Turan  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi Amasya'ya getirildi Fotoğraf: Hülya Turan/AA

Amasya

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

Cenazeyi, şehidin ailesinin yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, askeri erkan ile vatandaşlar karşıladı.

Askerlerin omzunda cenaze aracına yüklenen şehidin naaşı, dua edilmesinin ardından, kara yoluyla Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyüne gönderildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Çukuröz köyünde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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