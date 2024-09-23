Dolar
34.14
Euro
38.05
Altın
2,631.29
ETH/USDT
2,663.50
BTC/USDT
63,189.00
BIST 100
9,863.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şener Toktaş, İbrahim Yaldız  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Muş

Şehit Abakay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sungu beldesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Öğle namazının ardından şehidin özgeçmişi okundu, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir cenaze namazını kıldırarak dua etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Muş Valisi Avni Çakır, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve askeri görevliler, şehidin yakınlarını teskin etti.

Cenaze aracıyla beldedeki mezarlığa götürülen şehit Abakay'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Çakır ve Tümgeneral Atay, Abakay'ın ailesine Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti, başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehidin silah arkadaşlarıyla da telefonla görüntülü konuşan Alpay, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ayağınızı taşa değdirmesin. Bu ülkenin ve milletin başında çok büyük felaketler var ama inşallah bu alçakların hepsinin sonunu getireceğiz. Milletimize tuzak kurmak ve kötülük yapmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Hepinizi alınlarınızdan öpüyoruz, muhabbetle kucaklıyoruz." dedi.

Törene, şehidin yakınları, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis'te sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu
Bakan Işıkhan: Aday Havuz Sistemi ile işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlayacağız
Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi öldü

Benzer haberler

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Milli atlet Derya Kunur, ayağını incitip geriye düştüğü yarışta şampiyon oldu

Milli atlet Derya Kunur, ayağını incitip geriye düştüğü yarışta şampiyon oldu
Muşlu Kore gazisi, ağlayarak gittiği cepheden gururla döndü

Muşlu Kore gazisi, ağlayarak gittiği cepheden gururla döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet