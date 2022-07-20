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Sayıştay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 19 denetçiyi meslekten çıkardı

Sayıştay'da 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 20.07.2022
Sayıştay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 19 denetçiyi meslekten çıkardı

Ankara

Sayıştay Başkanlığı tarafından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında oluşturulan komisyonun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, söz konusu denetçilerin, haklarında yürütülen inceleme-soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler, beyanlar, HTS kayıtları, banka ve kredi kartı hesap hareketleri, arkadaş ve sosyal çevre bilgilerinin yazılı savunmalarıyla birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Değerlendirme sonucunda söz konusu kişilerin meslekten çıkarıldığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sayıştay Başkanlığında meslek mensubu olarak görev yapan, uzman denetçiler Mehmet Kul, Muzaffer Sağlık, Yeliz Deniz, Abdullah Altıntaş, Hüseyin Doğan, Çağrı Halil Durmuş, Yücel Sağır ve Nazım Kenç ile başdenetçiler Serdar Atasoy, Cemil Toğrol, Yusuf Alemdar, Salih Dede, Mevlüt Tekeli, Nurdan Şahin, Sinan Çimen, Kaşif Demirel, Murat Turan, Suat Yılmaz ve İbrahim Özdemir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi."

Diğer bir Sayıştay kararına göre de daha önce meslekten çıkarılan 5 Sayıştay denetçisinin yeniden inceleme talebi reddedildi.

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