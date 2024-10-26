Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,490.50
BTC/USDT
67,231.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar

TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı internet sitesi üzerinden, Savunma Sanayii Destekleme Fonu hesabına yapılan bağışlar ve duygu dolu mesajlar arttı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar

Ankara

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) internet sitesi üzerinden, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) hesabına yatırılarak yapılan bağışlar ve duygu dolu mesajlar artış gösterdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı sonrası, SSB internet sitesi üzerinden yapılan bağışlar arttı.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu hesabına para yollayan bağışçılar arasında "Sizlere helal olsun" diyerek 100 bin lira gönderen de "Gücüm buna yetiyor, devletime helal olsun" notu düşerek 100 lira gönderenler de yer aldı. Kimi bağışçı "Bir kurşun da benden olsun" derken, kimi de "Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz" diyerek savunma sanayisine destek oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığının resmi internet sitesindeki "Bağış İçin" bölümünden yapılan bağışların sayısı son günlerde artış gösterdi. Bağışçıların bazıları kendileri adına gönderirken, kimi de eşi ve çocuğu adına ayrı ayrı bağış yaptı.

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları sahiplerinin de her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesine atıfta bulunan bazı vatandaşlar, "Kanun çıkmasa da helali hoş olsun" diyerek şimdiden kredi kartı sayısı kadar 750'şer lira gönderdiğini bildirdi.

Kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediği halde "Tüm param bu kadardı" mesajıyla bağış yapanların yanında, "zekat ve sadaka" olarak gönderim yapanlar da oldu.

"Savunma sanayisini desteklemek için kanuna gerek yok"

Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gelen bağışlarda yer alan bazı mesajlar şöyle:

"- Vatan sana canım feda. Bir kurşun da benden olsun.

- Gökyüzümüzde demirden alıcı kuşlarımız, topraklarımızı koruyacak çelikten yürüyen kalelerimiz, denizlerimiz de düşmanı avlayan milli gemilerimizin olması için bağışımdır.

- Hakkınız ödenmez, karınca misali bir katre katkımız olursa ne mutlu. Savunma sanayisini desteklemek için kanuna gerek yok.

- KAAN'ıma feda olsun.

- İlelebet bağımsız Türkiye için.

- Ya istiklal ya ölüm, gereken neyse yaparız.

- Keşke imkanım olsa da daha çok versem.

- Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz.

- Devletime feda olsun. Daha yüksekleri nasip olsun inşallah."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüntülendi
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
Rize Valiliğinden "şiddetli yağışa karşı dikkatli olun" uyarısı
Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin 5'inci gününde kurtarılan aileyi yeni konutunda ziyaret etti

Benzer haberler

Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar

Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar

Futbol kulüpleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Spor federasyonları, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

"Ayyıldız dede" birikimini savunma sanayisine ve kanser tedavisi gören çocuklara bağışladı

"Ayyıldız dede" birikimini savunma sanayisine ve kanser tedavisi gören çocuklara bağışladı
İstanbul'da börekçinin sipariş götürdüğü müşterisini mesajla taciz iddiasına hapis cezası

İstanbul'da börekçinin sipariş götürdüğü müşterisini mesajla taciz iddiasına hapis cezası
ABD'deki İsrail yanlısı "hayır kuruluşları" işgale destek oluyor

ABD'deki İsrail yanlısı "hayır kuruluşları" işgale destek oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet