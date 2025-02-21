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Şanlıurfa'da yolu kardan kapanan kırsaldaki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, paletli ambulansla alınarak hastaneye yetiştirildi.

Cebrail Caymaz  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Şanlıurfa'da yolu kardan kapanan kırsaldaki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı Fotoğraf: Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Şanlıurfa

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesinde bulunan kırsal mahallede bir kişinin solunum sıkıntısı çektiği ihbarı alındı.

Ekipler, kar nedeniyle yolların kapalı olduğu bölgeye paletli ambulansla ulaştı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, paletli ambulansla getirildiği Siverek-Diyarbakır kara yolunda normal ambulansa konularak Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, kış aylarında sağlık hizmetlerinin aksamaması için paletli ambulansların bölgede aktif görev yaptığını belirtti.

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