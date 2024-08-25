Samsun'daki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Samsun-Ankara kara yolundaki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Samsun
Tekke mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Ankara'dan Samsun yönüne giden 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 6 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda çekici sevk edildi.
Yaralılar, Samsun ve yakın ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar yoldan çekildi. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.
Sabah saatlerinde aynı bölgede yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı trafik kazasında, 3 kişi ölmüş, 2'si ağır 10 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.