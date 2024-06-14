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Samsun'da yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci enkaz altında kalarak yaralandı.

İlyas Gün  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Samsun'da yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci yaralandı

Samsun

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci enkaz altında kalarak yaralandı.

Samsun Büyükşehir Beeldiyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler imal edilen fabrikada çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Bu sırada fabrika binasının duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiye eri enkaz altına kaldı.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan itfaiye ve AFAD ekipleri, iş makineleriyle 7 yaralıyı buradan çıkardı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan itfaiye erlerinden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, yanan alanda olası yeni göçmelere karşı önlem alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

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