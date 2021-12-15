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Sakarya'da sağanak nedeniyle dereler taştı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki gündür yaşanan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, fındık bahçeleri su altında kaldı.

Uğur Subaşı   | 15.12.2021
Sakarya'da sağanak nedeniyle dereler taştı Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Kentte iki gündür aralıklarla süren sağanak, sabah saatlerinde Kocaali ilçesinde etkisini artırdı.

İlçeye bağlı Hızar, Yayla, Kirazlı ve Açmabaşı mahallelerindeki dereler, sağanak nedeniyle taştı.

Caddelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, derelerin etrafındaki fındık bahçeleri su altında kaldı.

Kocaali Belediyesi ekipleri, yağışın devam ettiği bölgede suların tahliye edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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