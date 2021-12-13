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Sahte faturalarla devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon

Belirli ülkelere yapılan ihracatlar sırasında fatura bedelini yüksek göstererek, aldıkları vergi iadesiyle devleti 750 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Uğur İslamoğlu   | 13.12.2021
Sahte faturalarla devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon

İstanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evraklarda yüksek bedelde ihracat yapmış gibi göstererek, usulsüzce vergi iadesi alıp haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlar sırasında sahte fatura düzenleyen suç örgütünün, bu şekilde devletten usulsüz biçimde yaklaşık 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlendi.

İstanbul merkez olmak üzere Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep, Bilecik ve İzmir'de 51 şüpheliyi tespit eden polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 28 kişinin gözaltına alındığı, adreslerde detaylı aramaların da sürdüğü bildirildi.

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