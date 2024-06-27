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Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan minik Tunahan'a deri nakli

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın başına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık 12 saat süren operasyonla deri nakli yapıldı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan minik Tunahan'a deri nakli

Ankara

Minik Tunahan, 7 Aralık 2023 günü Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı.

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yaklaşık 3 ay seri ameliyatların içinde olduğu tedavi sürecinden geçen Tunahan, mart ayında taburcu edildi.

Fonksiyon geri kazanımı için fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Tunahan, dün büyük bir ameliyata daha alındı. Küçük çocuğun başına yaklaşık 12 saat süren başarılı operasyonla deri nakli yapıldı.

Yoğun bakımdaki gözetim sürecinin ardından servise çıkarılan Tunahan'ın ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Başında hep şapkayla geziyor"

AA muhabirinin görüştüğü baba Halil Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları ve çalışanlarına teşekkür ederek, artık onlarla bir aile gibi olduklarını vurguladı.

Yılmaz, "Bu oğlumun girdiği 15'inci büyük ameliyattı, küçük operasyonları saymıyorum bile. Gerçekten çok zor günler geçirdik ama çok şükür zor günleri atlatıyoruz. İnşallah oğlum çok daha iyi olacak, doktorlarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Tunahan'ın ciddi bir travma yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Tunahan'ın psikolojisi çok kötü bir durumda, bunu toparlamak için de çabalıyoruz. Dışarıya, insan içine çıkmak istemiyor. Başında hep şapkayla geziyor. Onu böyle görmek çok üzücü, güçlü olmak için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

"Tüm çocuklar için başıboş sokak köpekleri sorunu çözülmeli"

Sahipsiz köpek sorununun tüm çocuklar, insanlar için ciddi bir risk olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Devletimizin başıboş, sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili sorunun çözülmesi için yasal düzenleme hazırlıklarını başlatmasından dolayı minnettarız. Bu çok ciddi bir sorun, oğlumun başına gelen başka hiçbir çocuğun başına gelmesin. Tüm çocuklar için başıboş sokak köpekleri sorunu çözülmeli."


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