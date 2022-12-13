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Sağlıkçıları darbederken kalp krizi geçiren hasta yakınına aynı hastanede ilk müdahale

Gaziantep'te sağlık çalışanlarını darbederken kalp krizi geçiren hasta yakını aynı hastanedeki sağlıkçıların müdahalesiyle yaşama döndürüldü.

Fırat Özdemir   | 13.12.2022
Sağlıkçıları darbederken kalp krizi geçiren hasta yakınına aynı hastanede ilk müdahale

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesine gelen bir kadın hasta, muayenesi yapıldıktan sonra serum takılması için müşahede odasına alındı.

Hasta henüz bilinmeyen nedenle hemşireyle tartıştı. Sesleri duyan hasta yakınları müşahede odasına girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Hasta ile oğlu, kocası ve bazı yakınları; hemşire Zeliha B, radyoloji teknisyeni Mustafa Ç, tıbbi sekreter Mehmet A. ve güvenlik görevlileri İlker T. ve Murat İ'yi taş ve sopa ile darbetti.

3 sağlık çalışanı ve 2 güvenlik görevlisi yaralandı

Hastanede ve dışında gerçekleşen saldırı sırasında kalp krizi geçiren hasta yakını Hasan B'ye ilk müdahaleyi hastanedeki sağlık çalışanları yaptı.

Buradaki müdahale ile hayata döndürülen Hasan B'nin sevk edildiği Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Saldırıda yaralanan 3 sağlık çalışanı ve 2 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

4 kişi gözaltına alındı

Polis, saldırıyla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Gelirken poşetlerin içine taş doldurmuşlar"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarını darbederken kalbi duran hasta yakınının sağlık çalışanlarının müdahalesiyle hayata döndürüldüğünü belirtti.

Saldırı nedeniyle hastanede "beyaz kod" verildiğini ifade eden Tolay şunları kaydetti:

"15 yaşında bir çocuk hemşirenin sırtına yumruk vururken yakınları da içeriye giriyor. Oradaki tıbbi sekreterimiz gözlüklü bir arkadaşımız, gözlüğünü parçalıyorlar ve gözünde travma oluşuyor. Dışardan gelirken poşetlerin içine taş doldurmuşlar, o taşlarla geliyorlar. O sırada bir radyoloji teknikerimiz de orada. Onun da kafasına vuruyorlar. Kafatasında kırık mevcut. 2 güvenlik görevlimiz ise ayırmak için geliyor. Birinin kafasında yine kesi oluşuyor, taş darbesiyle. Diğer güvenlik görevlimizin de kulağına vuruyorlar, kulağında ödem meydana geliyor. Dışarıda bekleyen hasta yakını da darp girişiminde bulunacağı sırada yere yığılıyor. Personelimiz nabız alamayınca kişi acil servise alınıyor. Uzmanlarımız geliyor. Yani darbedenlerden biri kalp krizi geçiriyor ve biz onu hayata döndürdük."

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Sağlıkçıları darbederken kalp krizi geçiren hasta yakınına aynı hastanede ilk müdahale

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