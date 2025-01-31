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Sağlık Bakanlığından Bartın'daki "sahte rapor" soruşturmasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, Bartın'daki "sahte rapor" soruşturmasında gözaltına alınanlar veya tutuklananlar arasında sağlık çalışanı bulunmadığını bildirdi.

Serdar Açıl  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Sağlık Bakanlığından Bartın'daki "sahte rapor" soruşturmasına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Ocak 2025'te "Bartın'da 'sahte rapor' operasyonu: Sağlık çalışanları dahil 17 gözaltı" başlıklı bir haberin medyada yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar veya tutuklananlar arasında sağlık çalışanı bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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