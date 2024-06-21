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Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır ve Mardin'deki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Yıldız Nevin Kasım  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır ve Mardin'deki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır ve Mardin'deki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
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