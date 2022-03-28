Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Dolmabahçe'de bir araya gelecek
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar, müzakereler için yarın 10.30'da İstanbul'da bir araya gelecek.
İstanbul
Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti.
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Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Müzakereler iki gün sürecek.
Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Dolmabahçe'de bir araya gelecek
Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.
Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.