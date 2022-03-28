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Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Dolmabahçe'de bir araya gelecek

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar, müzakereler için yarın 10.30'da İstanbul'da bir araya gelecek.

Gülsüm İncekaya, Mustafa Hatipoğlu   | 28.03.2022
Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Dolmabahçe'de bir araya gelecek

İstanbul

Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti.

Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Müzakereler iki gün sürecek.

Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Dolmabahçe'de bir araya gelecek

Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

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