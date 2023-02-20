Dolar
18.87
Euro
20.17
Altın
1,841.36
ETH/USDT
1,708.80
BTC/USDT
24,858.00
BIST 100
5,148.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden yanındayız. Hatay Sanayi Caddesindeki bir binada depremin ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Hatay’daki Mustafa Kemal Hastanesi bahçesinde kurulan Sahra Hastanesinden yayındayız.
logo
Gündem

Prof. Dr. Sözbilir: İlk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayı kırıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi.

Halil Şahin   | 20.02.2023
Prof. Dr. Sözbilir: İlk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayı kırıldı

Izmir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik." diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, halkın hasarlı binalara girmemesi, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması ve telefonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Hatay merkezli depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralandı
Emine Erdoğan'dan Hatay'daki depremlere ilişkin paylaşım
Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi
Prof. Dr. Sözbilir: İlk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayı kırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklarla ilgili açıklama: 1286 çocuk ailesine teslim edildi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Hatay merkezli depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Soylu: Hatay merkezli depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralandı

Emine Erdoğan'dan Hatay'daki depremlere ilişkin paylaşım

Prof. Dr. Sözbilir: İlk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayı kırıldı

Almanya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Almanya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hatay merkezli depremin ardından yaklaşık 20 artçı sarsıntı yaşandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hatay merkezli depremin ardından yaklaşık 20 artçı sarsıntı yaşandı
İzmir'de risk taşıyan 8 okulun tahliyesine karar verildi

İzmir'de risk taşıyan 8 okulun tahliyesine karar verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet