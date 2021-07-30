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Polatlı'daki askeri kışlada yangın çıkarmaya çalışan şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının bahçesindeki otları dışarıdan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan K.Y.Ü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Tanju Özkaya   | 30.07.2021
Polatlı'daki askeri kışlada yangın çıkarmaya çalışan şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelinin dün "kamu malına zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz ettiği belirtilen açıklamada, itirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin şüphelinin tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

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