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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 ayda 1043 silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'den bu yana 1043 silah ele geçirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 23.10.2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 ayda 1043 silah ele geçirildi

Ankara

MSB'nin açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdiği belirtildi.

Açıklamada, "6 aydır süren amansız bir mücadeleyle teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan'da başlayan operasyonla bugüne kadar farklı nevide 1043 silahı da ele geçirdi." bilgisi verildi.

Operasyon kapsamında, 2 SA-18 hava savunma füzesi, 40 tanksavar füzesi, 36 havan, 106 RPG-7 roketatar, 22 bombaatar, 50 doçka uçaksavar, 31 zagros keskin nişancı tüfeği, 85 PKMS makineli tüfek, 519 AK-47 piyade tüfeği, 79 M-16 piyade tüfeği ve 73 dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından aynı konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 aydır süren amansız bir mücadele ile terör örgütü PKK'ya Zap'ta büyük darbe indirdi. Teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, bu süreçte farklı nevide toplam 1043 adet silah ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

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