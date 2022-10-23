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Türkiye ile KKTC arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sosyal hizmetler alanında yapılan iş birliği kapsamında, KKTC'de ailelerin ihtiyaçlarına yönelik kurs programları oluşturulacak.

Yeşim Sert Karaaslan   | 23.10.2022
Türkiye ile KKTC arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal hizmet modelleri, KKTC'de de yaygınlaştırılıyor.

Türkiye ile KKTC arasındaki 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında hazırlanan "Kıbrıs İşbirliği ve Eylem Planı" çerçevesinde, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve 14 kişilik Kıbrıs heyeti, ağustosta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gelerek, hizmetleri yerinde inceledi.

KKTC yetkilileriyle, mevzuat, aile temalı çalışmalar ve uygulamalar konusunda toplantılar yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu, bakanlığa bağlı kuruluşlara saha ziyaretleri yapıldı.

"Kıbrıs Gazilerinin Kıbrıs Gençleri ile Mavi Vatan Buluşması" Projesiyle de Türkiye'nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış 7 Kıbrıs gazisi, KKTC'yi ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'den de KKTC'ye çalışma ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran'ın başkanlığında, bakanlık uzmanlarından oluşan heyet de geçtiğimiz hafta KKTC'ye giderek, çocuk yuvası, engelli rehabilitasyon merkezi gibi noktalara çalışma ziyareti yaptı, ortak stratejiler ve kadın girişimcilere yönelik iş birlikleri değerlendirildi.

Türkiye'de kadın alanındaki çalışmalar konusunda tecrübe aktarımı amacıyla, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planının tanıtımı yapıldı.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nde yer alan faaliyetlere benzer çalışmaların KKTC'de uygulanabilirliği üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında kadın girişimciler yerinde ziyaret edildi ve iyi uygulama örnekleri KKTC'li yetkililere sunuldu.

Yıl sonuna kadar planlanan diğer politika ve eylemler

Açıklamaya göre, eylem planı kapsamında, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan diğer politika ve eylemler şöyle:

"Risk altındaki çocuklara yönelik arz odaklı hizmetlerin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Aile Eğitim Programı doğrultusunda, KKTC'de ailelerin ihtiyaçlarına yönelik kurs programları oluşturulacak. Türkiye Aile Yapısı Araştırması, Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması gibi sosyal araştırmaların KKTC'de bulunan üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak, bu ülkede de gerçekleştirilmesi konusunda destek sağlanacak.

Aile Danışmanlığı hizmet modelinin geliştirilmesi, Sosyal Hizmet Merkezleri modelinin oluşturulması ve Aile Sosyal Destek Programının uygulanması için teknik destek verilecek.

Engelli ve yaşlılara yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile erişilebilirliğin sağlanması konusunda teknik destek sağlanacak.

Ortak çalışma grubuyla KKTC'de sosyal yardım programları belirlenmesine ilişkin teknik yardımda bulunulacak."

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