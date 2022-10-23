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Kars'ta yoğun sis etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı, hayvan otlatan çobanlar da zor anlar yaşadı.

Hüseyin Demirci   | 23.10.2022
Kars'ta yoğun sis etkili oldu

Kars

Kent merkezinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.

Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi ve ilçe girişinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İlçede hayvanlarını otlatan çobanlar da sisten dolayı zor anlar yaşadı.

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