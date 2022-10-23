Kars'ta yoğun sis etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı, hayvan otlatan çobanlar da zor anlar yaşadı.
Kars
Kent merkezinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.
Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi ve ilçe girişinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
İlçede hayvanlarını otlatan çobanlar da sisten dolayı zor anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.