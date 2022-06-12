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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Demir şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in şehit olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 12.06.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Demir şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 11 Haziran'da teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Demir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.


Uzman Çavuş Demir'in (34), Ordu'daki ailesine şehadet haberi ulaştı

Şehit Demir'in, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Yaşar, annesi Suriye ve aile üyelerini, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin 5 çocuğundan biri olan şehidin, Seda Demir ile evli olduğu, Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Şehit Demir'in cenazesinin, bugün ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından İnkur Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından, "Pençe-Kilit Harekatında K. Irak'ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise paylaşımında, şehit olan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dileyerek, "Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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