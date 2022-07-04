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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu.

Özcan Yıldırım   | 04.07.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Özgül'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Uzman Çavuş Özgül'ün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Özgül için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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