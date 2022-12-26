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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu.

Cankut Taşdan, Okan Coşkun   | 26.12.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 26 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise şehit Korkmaz için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21yaşıdaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Korkmaz'ın Yavuzeli ilçesi Örenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Şehidin aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21yaşıdaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Örenli Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.


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