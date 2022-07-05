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İçişleri Bakanı Soylu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özgül için İstanbul’da Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 05.07.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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