Dolar
17.32
Euro
18.23
Altın
1,845.95
ETH/USDT
1,113.70
BTC/USDT
21,087.00
BIST 100
2,496.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 17.06.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Türk ordusu için stratejik tıbbi malzemeler, MSB İlaç Fabrikası'nın üretim bantlarından iniyor

Türk ordusu için stratejik tıbbi malzemeler, MSB İlaç Fabrikası'nın üretim bantlarından iniyor
Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" kuruldu

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" kuruldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu