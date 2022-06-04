Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/TsEmIkJonn