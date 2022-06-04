Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,774.80
BTC/USDT
29,737.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni"ne katılıyor.
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 04.06.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası plandaki mevcut gelişmeler Güney Gaz Koridoru’nun önemini arttırıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da nüfusu 100'ü geçmeyen 14 mahalle geceleri sessizliğe bürünüyor
Libyalı askerler, TSK'nın sınır aşan eğitimleri ile tecrübe kazanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Sancak ve Serttaş'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi