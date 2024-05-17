Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
May 17, 2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Onbaşı Kabala için taziye mesajı
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Pençe-Kaplan Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 17, 2024
Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/svbE1OJlND
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde mevzide meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Pençe-Kaplan Harekâtı bölgesinde mevzide meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah’tan rahmet diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 17, 2024
Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun. https://t.co/1MKtrdunHm