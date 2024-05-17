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Eyüpsultan'da inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Alper Korkmaz  | 17.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Eyüpsultan'da inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul

Eyüpsultan'da yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akşemsettin Mahallesi Lale Sokak'ta kullandığı 34 FFL 23 plakalı otomobili arızalanan Yusuf K, yokuş aşağı hareket ettirerek aracı çalıştırmak istedi.

Sürücü hızlanan aracın kontrolünü kaybederken, otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat alanına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Yusuf K, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

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