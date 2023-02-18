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Pazar sabahı bazı Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri yapılamayacak

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması dolayısıyla yarın 07.00-08.45 saatlerindeki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri yapılamayacak.

Muhammed Gencebay Gür   | 18.02.2023
Pazar sabahı bazı Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yarın 07.00 ile 08.45 saatleri arasında Sahil Güvenlik ekiplerince Yeni Kadıköy İskelesi çevresinde dalgıç çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu çalışma nedeniyle bu saatler arasındaki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Diğer seferlerde de anlık iptal ve gecikmelerin yaşanabileceği belirtilen açıklamada, yolcuların planlarının aksamaması için iptal sefer duyurularını takip etmeleri gerektiği bildirildi.

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